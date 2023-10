Marea di folla al Muro del Pianto per festa dei Tabernacoli

TEL AVIV - In occasione della festa dei Tabernacoli, 50 mila fedeli ebrei si sono raccolti oggi nella Spianata antistante il Muro del Pianto per ricevere la cosiddetta 'Benedizione dei Sacerdoti' dai due rabbini-capo David Lau e Yitzhak Yosef, e dal rabbino del Muro del Pianto Shmuel Rabinovic. Quest'anno la richiesta di partecipare al rito è stata talmente elevata dall'indurre le autorità, secondo i media, a ripetere la 'Benedizione dei sacerdoti' anche fra due giorni.



In parallelo 2.000 ebrei che si identificano nel 'Sionismo religioso' sono saliti oggi sulla vicina Spianata delle Moschee, che per gli ebrei è il Monte del Tempio. Fra costoro vi erano rabbini, personalità pubbliche e anche un deputato di estrema destra. Un portavoce di Hamas. Mohammad Hamadi, ha visto nel loro ingresso in massa un atto di ostilità verso i palestinesi.



In una dichiarazione all'emittente filo-Hamas 'Voce di al-Aqsa' Hamadi ha fatto appello alla mobilitazione dei palestinesi in Cisgiordania e ad un inasprimento della lotta armata.