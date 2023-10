Libia: inondazioni, riaprono le scuole a Derna

ROMA - Le scuole sono state riaperte nella città orientale libica di Derna, colpita poche settimane fa da inondazioni che hanno causato migliaia di vittime ed enormi distruzioni. Lo riportano i media locali. Il Ministero dell'Istruzione libico ha affermato che gli studenti le cui scuole sono state danneggiate o distrutte dalle inondazioni saranno ospitati in altri istituti. Il dicastero ha anche preparato un programma di sostegno psicologico per gli studenti colpiti dalla tragedia e ha chiesto che le scuole private di Derna accolgano gratuitamente tali alunni.



Il 10 settembre la tempesta mediterranea Daniel ha innescato in Libia le più grandi e peggiori inondazioni degli ultimi decenni nel Paese del Nordafrica. Il 70% delle infrastrutture della regione sono state danneggiate, comprese 114 scuole in 15 località. Pochi giorni fa il primo ministro libico Abdul Hamid Dbeibeh ha emesso un'ordinanza che stanzia circa 20 milioni di euro per ripristinare gli istituti scolastici danneggiati dalle inondazioni nella Libia orientale.