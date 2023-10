Libano: media, colonnato di Baalbeck nel mirino di terroristi

BEIRUT - Le antiche colonne d'epoca romana del tempio di Giove a Baalbeck, in Libano, il cui restauro compiuto da maestranze italiane con fondi del governo italiano è stato concluso nei mesi scorsi, sono l'obiettivo di un presunto piano per un attacco terroristico elaborato da non meglio precisati fondamentalisti islamici: è quanto scrive il quotidiano libanese an Nahar, citando una "fonte di sicurezza" non identificata.



Il sindaco di Baalbeck, Bashir Khodr, ha però smentito stamani la veridicità della notizia, affermando che "essa è priva di fondamento" e che "è stata diffusa per allontanare il turismo" da Baalbeck.