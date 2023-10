Egitto: vasto incendio a Ismailia, almeno 38 feriti

ISMAILIA - E' di almeno 38 persone ferite il bilancio del grande incendio che ha devastato un grande edificio delle forze di sicurezza nella città egiziana di Ismailia, sul Canale di Suez, secondo quanto scrivono i media egiziani. I feriti evacuati e trasportati in ospedale, scrivono i media, sono 26, dei quali 24 con sintomi da asfissia e due con ustioni. Gli altri 12 feriti non hanno riportato lesioni gravi e sono stati medicati sul posto. Sul posto ci sono 50 ambulanze.



Il rogo, la cui origine non è ancora chiara, è scoppiato nella sede della Direzione della Sicurezza prima dell'alba e immagini pubblicate online mostrano immense fiamme che divorano i numerosi piani dell'imponente edificio in pietra. Militari sono solitamente presenti in questo edificio a tutte le ore del giorno e della notte. I media statali e le autorità locali non hanno finora commentato l'accaduto, che avviene nello stesso giorno in cui il presidente Abdel Fattah al-Sissi potrebbe annunciare la sua ricandidatura alle elezioni di dicembre. Gli incendi, spesso causati da cortocircuiti, non sono rari in Egitto, il più popoloso dei paesi arabi con 105 milioni di abitanti, con infrastrutture fatiscenti e mal mantenute.



Nell'agosto 2022 un incendio accidentale ha ucciso 41 fedeli in una chiesa ubicata in un vicolo di un quartiere operaio del Cairo, innescando un'accesa polemica sulle infrastrutture e sui tempi di risposta dei vigili del fuoco. Nel marzo 2021 almeno 20 persone sono morte in un incendio in una fabbrica tessile nella periferia orientale del Cairo. Nel 2020 due incendi negli ospedali hanno causato quattordici morti.