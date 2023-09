Tunisia, la robotica fa il suo ingresso nelle scuole di Tataouine

ROMA - Una quarantina di laboratori di robotica saranno aperti nel 2023 nelle scuole del governatorato di Tataouine in Tunisia. Lo ha annunciato alla Tap l'assessore locale all'Istruzione, Adel Khalidi, precisando che il progetto interesserà 10 scuole elementari e 30 scuole superiori.



I vari aspetti del progetto sono stati studiati e discussi nel 2022 - ha precisato Khalidi - nell'intento di avviare le attività di robotica nelle scuole. Gli alunni e studenti, ha aggiunto, non saranno introdotti solo agli aspetti tecnici e meccanici della robotica ma nei laboratori sono previste anche attività che riguardano la fisica, la matematica e l'informazione.



Il costo del progetto è stimato in 150.000 dinari (circa 44.600 euro), che saranno finanziati dal gruppo austriaco OMVGroup nell'ambito del suo programma di responsabilità sociale, ha precisato l'assessore.