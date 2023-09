Ondata criminale fra arabi israeliani, strage in un appartamento

TEL AVIV - Non si ferma l'ondata di criminalità che dall'inizio dell'anno sta travolgendo la minoranza araba di Israele. La giornata, di particolare efferatezza, è iniziata con un agguato in una arteria congestionata di Haifa dove, in pieno giorno, assalitori incappucciati hanno esploso raffiche di arma automatica da distanza ravvicinata contro un'automobile su cui viaggiava un uomo di circa 50 anni. Il quale, crivellato di colpi, è morto sul posto. Poche ore dopo, nel villaggio di Bosmat Tivon, sul monte Carmelo, ignoti hanno fatto irruzione in un appartamento e con le armi da fuoco hanno falciato indistintamente tutti i presenti. Cinque persone, fra cui una donna, sono rimaste uccise. La polizia non esclude che il secondo episodio possa essere una ritorsione per l'agguato di Haifa.



Dall'inizio dell'anno, 186 arabi israeliani - uomini, donne, bambini ed anziani - sono rimasti uccisi in episodi di violenza. Nei primi nove mesi del 2022 i morti erano stati 75.

La leadership politica araba in Israele rivolge adesso aspre critiche nei confronti del ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir. Il deputato Ahmad Tibi ha scritto su X (ex Twitter) che "sono intrise di sangue non solo le mani di Ben Gvir, ma anche di chi lo ha nominato, ossia Benyamin Netanyahu".



Secondo diversi parlamentari è necessario che sia convocata immediatamente una seduta di emergenza del governo israeliano.