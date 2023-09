Kiev, 'nave carica di grano partita per l'Egitto'

KIEV - Una nave carica di grano è salpata da un porto ucraino diretta in Egitto: lo ha reso noto il governo di Kiev. Si tratta della seconda nave che è riuscita a sfondare il blocco russo del Mar Nero da quando Mosca si è ritirata dall'accordo sul grano, ha precisato su Facebook il ministro ucraino per lo Sviluppo comunitario, i territori e le infrastrutture, Oleksandr Kubrakov.



La nave, battente bandiera di Palau, era arrivata nel porto ucraino di Chernomorsk sabato scorso e consegnerà 17.600 tonnellate di grano ucraino in Egitto.