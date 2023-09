Yemen: parata militare degli Huthi nelle strade di Sanaa

(ANSAmed) - BEIRUT, 21 SET - Una parata militare in grande stile ha sfilato oggi per le strade di Sanaa, capitale dello Yemen centro-settentrionale controllato da un governo locale alleato dell'Iran, incarnato dall'insurrezione degli Huthi. E questo due giorni dopo la fine a Riad dei primi colloqui di pace mediati dall'Oman tra forze yemenite filo-iraniane e autorità saudite. Come riferiscono i media regionali, la parata militare svoltasi oggi a Sanaa è stata organizzata dal governo Huthi per celebrare il 9/o anniversario della loro presa della capitale yemenita nel 2014. L'anno dopo, l'Arabia Saudita interveniva nel conflitto in Yemen a capo di una coalizione di cui facevano parte anche gli Emirati Arabi Uniti.



Dopo oltre otto anni di crisi umanitaria e accuse di crimini di guerra, le autorità saudite non sono riuscite a sconfiggere i combattenti Huthi che hanno preso il controllo di altre aree dello Yemen anche grazie al sostegno dell'Iran, rivale dell'Arabia Saudita. Nei giorni scorsi a Riad si sono tenuti i colloqui senza precedenti tra le parti belligeranti in Yemen. Le trattative sono state definite "serie e positive" sia dagli Huthi che dai sauditi ma non è chiaro se siano stati registrati progressi concreti nei negoziati di pace. (ANSAmed).





