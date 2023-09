Migranti: petizione per Nobel a Lampedusa, 13 mila firme

PALERMO - Ha raccolto finora oltre 13mila firme la petizione online lanciata su Change.org da Nazzareno Moreschi per chiedere di conferire il Nobel per la pace agli abitanti di Lampedusa. Il promotore dice: "Centinaia di migliaia di disperati che bussano alle porte dell'Europa, spesso a rischio della vita. Uno dei principali approdi di questo esodo è l'isola di Lampedusa, ove, ininterrottamente, con infiniti altruismo e pazienza, trovano una popolazione disposta ad accoglierli, a rifocillarli, a condividere ciò che hanno.



Questo, a volte, anche contro le disumane leggi in vigore in tema di emigrazione. 30 anni di accoglienza disinteressata, per la quale i lampedusani meritano di essere premiati. La loro opera non può non definirsi pacifica e pacificatrice, per questo ti chiedo di firmare per candidare gli abitanti di Lampedusa al Premio Nobel per la Pace".