Israele: per Kippur la polizia consiglia 'armi a portata di mano'

TEL AVIV - Nell'imminenza del digiuno penitenziale ebraico del Kippur - che inizia domenica sera e proseguirà lunedì - la polizia israeliana ha elevato lo stato di allerta nel timore di attentati e ha anche consigliato ai civili di girare armati per tenersi pronti ad affrontare qualsiasi evenienza. Il portavoce della polizia Eli Levi, citato dal Jerusalem Post, ha affermato che i servizi di sicurezza hanno raccolto informazioni circa "decine di attentati" possibili e hanno rafforzato le misure preventive a Gerusalemme, a Tel Aviv e nelle vicinanze dei luoghi di preghiera. Questo sforzo, a suo avviso, dovrà essere affiancato da un impegno anche dei cittadini dotati di porto d'armi e che abbiano pratica nel loro uso.



"In giornate come queste - ha aggiunto riferendosi al Kippur e alla successiva festa dei Tabernacoli - è bene che essi tengano un'arma a porta di mano nei luoghi di preghiera o nelle riunioni familiari". Il leader dell'opposizione centrista Yair Lapid, aggiunge il Jerusalem Post, ha criticato questo appello accusando il governo Netanyahu di essere impegnato più in forme di "populismo" che non nell'assicurare la sicurezza nelle strade in conformità con le istruzioni che giungono dallo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno.



L'avvertimento della polizia segue di alcuni giorni l'esplosione di un potente ordigno in un parco di Tel Aviv, che non ha provocato vittime. Il giorno successivo agenti dello Shin Bet hanno inseguito un'automobile nell'autostrada fra Tel Aviv e Gerusalemme e hanno arrestato due palestinesi, sospettati di essere coinvolti nella deposizione dell'ordigno.