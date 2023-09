Grecia: operazione di soccorso per 90 migranti a largo di Pylos

(ANSA) - ATENE, 20 SET - Una vasta operazione coordinata dalla Guardia Costiera greca è attualmente in corso, a circa 40 miglia nautiche a ovest della città di Pylos, per trarre in salvo circa 90 migranti a bordo di un'imbarcazione.



L'imbarcazione è stata localizzata da un aereo di Frontex. Lo riporta l'agenzia Ana-mpa. Venticinque persone sono state trasferite su una petroliera che navigava nelle vicinanze, mentre altre sei sono state recuperate da un altro natante. Una donna è stata portata all'ospedale di Kalamata, mentre i restanti migranti dovrebbero essere trasferiti su una nave da carico, e tutti verranno condotti nel porto di Kalamata. (ANSA).





Ottieni il codice embed