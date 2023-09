(ANSAmed) - ROMA, 18 SET - "La situazione si è un po' alleggerita rispetto a ieri, ma nella tensostruttura, in un'area di 2mila metri quadrati, ci sono 1.200 persone. Gente che cerca acqua e da mangiare e che cerca, spesso riuscendovi, di uscire".



Calogero Martello, sindaco di Porto Empedocle, descrive la situazione del molo, dove ci sono le tende che ospitano i migranti. "Le persone che riescono a riversarsi per strada, e che si aggirano in gruppetti, mettono paura anche ai meno impressionabili. E' una situazione insostenibile quella che si è verificata qui", aggiunge. (ANSAmed).





