(ANSAmed) - ROMA, 14 SET - L'Onu ha avvertito del pericolo di malattie derivanti dall'acqua contaminata a Derna, in Libia, dopo l'inondazione che ha distrutto la città. Jens Laerke, portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), ha dichiarato al programma Today di BBC Radio 4 che il sistema dei pozzi d'acqua è stato contaminato. "Le persone hanno bisogno di bere e se iniziano a bere acqua contaminata, potremmo assistere a un'ondata secondaria di malattie e persino alla morte, se non riusciamo a fermare tale fenomeno", afferma. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed