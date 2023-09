(ANSAmed) - GAZA, 14 SET - Si sono svolti oggi a Gaza i funerali dei palestinesi rimasti uccisi ieri nella deflagrazione di un potente ordigno durante una manifestazione di attivisti a ridosso della barriera eretta lungo la linea di demarcazione con Israele. Nella nottata il bilancio dei morti è salito a sei, mentre i feriti ricoverati in ospedale sono una trentina. Fonti locali precisano che la maggior parte dei morti e dei feriti sono noti come sostenitori di Hamas. Ma durante i loro funerali non sono state esposte bandiere di movimenti politici. Secondo le autorità fra i dimostranti ve ne erano alcuni che hanno cercato di deporre un ordigno a ridosso della barriera, nell'intento di fare vittime fra i soldati israeliani. Ma spari dei soldati hanno colpito l'ordigno che è esploso seminando la morte fra quanti si trovavano nelle immediate vicinanze.



