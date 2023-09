Tunisia: sabotaggio su linea ferroviaria, aperta un'indagine

(ANSA) - TUNISI, 12 SET - La Compagnia nazionale delle ferrovie tunisine (Snctf) ha denunciato un atto di sabotaggio avvenuto domenica scorsa sulla linea tra Tunisi a Kalâa Khasba.



In particolare, il macchinista del treno 6/51 ha trovato pezzi di ferro fissati saldamente ai binari tra le stazioni di Faj Al-Tamr e Kalâa Khasba.



Condannando questo atto criminale, che "riflette un comportamento irresponsabile che potrebbe portare alla perdita di vite umane e materiali", la Snctf ricorda le severe sanzioni penali per tali atti contenute nel capitolo 53 della legge n° 74 del 1998 relativa alle strade ferrate.



Il ministero dell'Interno in un comunicato successivo ha annunciato l'apertura di un'indagine per sabotaggio a seguito di una denuncia presentata dal legale rappresentante della Snctf.



Il ministero ha reso noto che due incidenti simili sono stati registrati il ;;9 e 10 settembre. (ANSA).





Ottieni il codice embed