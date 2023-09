Terremoto Marocco: sale a 2.901 numero dei morti, 5.530 i feriti

(ANSAmed) - ROMA, 12 SET - E' salito a 2.901 il numero dei morti e a 5.530 feriti il bilancio del terremoto in Marocco, secondo l'ultimo bilancio del ministero degli Interni citato dalla Map.



Per provincia, il sisma di venerdì ha provocato 1.643 vittime ad Al Haouz, mentre non sono stati segnalati nuovi decessi nelle altre province e prefetture interessate, secondo il ministero.



Dei deceduti 2.884 sono stati sepolti.



Le autorità pubbliche continuano gli sforzi per salvare, evacuare e curare i feriti, e per ripulire e riaprire le strade danneggiate del terremoto, mobilitando tutte le risorse necessarie per gestire le conseguenze della tragedia. (ANSAmed).





