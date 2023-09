(ANSAmed) - BEIRUT, 08 SET - Le forze siriane filo-turche nel nord della Siria hanno ripreso gli attacchi militari contro postazioni curde e governative nei distretti di al Bab, Manbij e Tell Tamer. Lo riferiscono media siriani secondo cui gli attacchi sono portati con l'artiglieria del cosiddetto 'Esercito nazionale', una coalizione di gruppi armati siriani cooptati da Ankara nel nord del Paese a ridosso del confine con la Turchia.



La mobilitazione è in corso da giorni e le forze russe, alleate del governi di Damasco, hanno ieri inviato rinforzi nell'area di Tell Tamer, poco distanti da dove operano anche, a sostegno delle forze curde, militari statunitensi. (ANSAmed).





