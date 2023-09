Elicottero precipita in mare al largo di Dubai, due dispersi

DUBAI - Un elicottero si è schiantato al largo della costa di Dubai durante un volo di addestramento notturno, con due piloti a bordo che adesso sono ritenuti dispersi, riferisce l'autorità aeronautica degli Emirati Arabi Uniti. L'elicottero Bell 212 è precipitato nel Golfo ieri intorno alle 20:30 locali (le 17:30 in Italia) dopo il decollo dall'aeroporto internazionale Al Maktoum di Dubai, ha detto l'autorità, citata dall'agenzia di stampa ufficiale Wam. I piloti, un egiziano e un sudafricano, erano stati su un volo di addestramento per AeroGulf, il principale operatore di elicotteri commerciali degli Emirati Arabi Uniti.



"Le squadre di ricerca e salvataggio hanno recuperato il relitto e stanno ancora cercando l'equipaggio", ha detto l'autorità aeronautica, aggiungendo che sono in corso indagini.



AeroGulf è stata fondata nel 1976 per fornire servizi all'industria del petrolio e del gas, prima di espandere i propri servizi ad altri settori. Nel 2022, un paramotore precipitò a Dubai, morì il pilota. Lo stesso anno, un aereo passeggeri monomotore si schiantò in un parcheggio nella capitale degli Emirati, Abu Dhabi, ferendo una persona.