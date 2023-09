BEIRUT - Forze militari russe in Siria si sono dirette oggi verso l'est del Paese per contenere l'avanzata di miliziani locali filo-turchi in un'area dove sono presenti anche soldati statunitensi e forze curde. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui il convoglio militare di Mosca è diretto nella zona di Tell Tamer, nella Siria nord-orientale, dove da giorni combattenti cooptati dalla Turchia tentano di superare le linee dei miliziani curdi.