Tunisia: ong, 39 miliardi dollari sottratti in era Ben Ali

TUNISI - Quasi 39 miliardi di dollari (oltre 36,3 miliardi di euro), pari all'88,1% del prodotto interno lordo (Pil) della Tunisia nel 2010, sono stati sottratti durante il regime dell'ex presidente deposto Zine El-Abidine Ben Ali (1987-2010): si tratta di 3.695,7 dollari per ogni tunisino. Lo rivela un rapporto della ong Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes), pubblicato in un periodo in cui il presidente Kais Saied ha riacceso il dibattito sull'importanza di recuperare i fondi saccheggiati.



La perdita media annua per l'economia tunisina sotto il regime di Ben Ali, secondo il Forum, è stata di circa 1,56 miliardi di dollari, rispetto alla perdita media annua di 278 milioni di dollari durante il periodo del suo predecessore, il presidente Habib Bourguiba. Il rapporto, basato su studi universitari internazionali, evidenzia la diversificazione dei canali di trasferimento legale di denaro, che si spiega con l'aumento del numero di società offshore (29.061 nel 2018 rispetto a 6.101 nel 2002), che godono di un gran numero di vantaggi fiscali e finanziari. In molti casi, questi benefici costituiscono un incentivo legale per espropriare fondi e proteggere gli afflussi finanziari causati dal continuo calo del valore del dinaro. Da quando è entrato in carica, il presidente Saied ha chiesto di intensificare gli sforzi per recuperare i fondi sottratti in patria e all'estero prima e dopo il 2011 e di utilizzarli per promuovere lo sviluppo e aiutare i meno abbienti.