Egitto sale a 105 milioni di persone. Sisi, è un rischio

IL CAIRO - La popolazione dell'Egitto, nel 2022, è diventata di 105 milioni di persone: un dato sottolineato oggi proprio mentre al Cairo è in corso una Conferenza mondiale su demografia, salute e sviluppo in cui il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha sottolineato che quello demografico è uno dei problemi "più pericolosi" che il Paese deve affrontare.



"L'orologio demografico in cima all'edificio" dell'Ufficio nazionale di Statistica egiziano segnala che "la popolazione egiziana è di 105 milioni 418 mila e 119 persone", scrive il sito akhbarelyom precisando che solo l'anno scorso "il numero totale di nascite" è stato di "due milioni e 193 mila persone".



Appena martedì, nel suo discorso di apertura della "Conferenza mondiale sulla popolazione, la salute e lo sviluppo", Sisi ha messo in guardia sulla gravità del problema della sovrappopolazione in Egitto e in Africa, osservando che, nonostante le grandi risorse di cui dispone, il continente non sarà in grado di soddisfare le richieste dei suoi abitanti.



"La sovrappopolazione è una delle questioni più pericolose che l'Egitto deve affrontare", ha ammonito Sisi sottolineando che i suoi effetti impattano "sui vari servizi che lo Stato fornisce ai suoi cittadini", riferisce il sito del''agenzia Mena.



"10.000 miliardi di sterline egiziane è il costo delle infrastrutture in Egitto negli ultimi anni", ha detto il presidente dando una cifra equivalente a oltre 300 miliardi di euro.



Organizzata dal ministro della Salute e della Popolazione, Khaled Abdel Ghafar, la Conferenza si terrà annualmente rappresentando "una grande opportunità e un'importante piattaforma per presentare e affrontare questa rilevante questione".



Sisi inoltre ha sottolineato l'importanza del Consiglio nazionale per la popolazione, affermando che il consesso "ha bisogno di una forza trainante e sarà presieduto dal primo ministro in modo da rafforzare il suo ruolo e ottenere buoni risultati", come riferisce il sito della tv Extranews.



Circa il problema della sovrappopolazione nel continente africano, Sisi ha notato che "nei prossimi anni raggiungeremo 1,6 miliardi di persone in Africa" e che, "nonostante le grandi risorse di cui dispone il continente africano", questo "non sarà in grado di soddisfare le esigenze" della popolazione", scrive la Mena.