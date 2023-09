Tunisia: arrestato nuovamente l'ex premier Hamadi Jebali

TUNISI - L'ex premier tunisino, ex leader del partito islamico Ennahdha (ne uscì nel 2014), Hamadi Jebali, è stato arrestato dalla polizia, dopo una incursione al proprio domicilio a Sousse. Lo ha detto alla radio Mosaïque fm il suo avvocato, Zied Taher, ricordando che il suo assistito ha lasciato da pochi giorni l'ospedale dopo aver subito un intervento chirurgico.

Secondo diversi media locali le forze dell'ordine hanno perquisito l'abitazione e sequestrato apparecchiature elettroniche, tra cui un computer portatile.

Jebali è stato negli ultimi anni oggetto di numerose indagini. Arrestato il 23 giugno 2022, venne poi rilasciato il 27 dello stesso mese nell'ambito di un'indagine per "riciclaggio di denaro". Venne interrogato ancora dai giudici il 1 novembre 2022 come indagato nel fascicolo per riciclaggio dell'associazione caritativa Namaa.