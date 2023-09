L'Onu avverte Israele, 'illegale espellere gli eritrei in massa'

(ANSAmed) - GINEVRA, 05 SET - L'Onu ha esortato Israele ad astenersi dalle deportazioni di massa di eritrei decisi dal governo Netanyahu in seguito agli scontri avvenuti a Tel Aviv nel fine settimana che hanno coinvolto i richiedenti asilo, avvertendo che ciò "violerebbe il diritto internazionale" e potrebbe avere conseguenze umane disastrose.



L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati si è detta "profondamente preoccupata" per gli scontri scoppiati sabato, quando una manifestazione contro un evento degli eritrei filogovernativi è sfociata in scontri, con oltre 200 feriti. Gli scontri sono iniziati quando centinaia di eritrei antigovernativi hanno cercato di impedire che l'evento avesse luogo. "L'Unhcr chiede calma e moderazione a tutte le parti e invita il governo israeliano ad astenersi dall'adottare misure che potrebbero aggravare ulteriormente la situazione", ha detto William Spindler ai giornalisti a Ginevra. (ANSAmed).





