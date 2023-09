Siria: Ong, sale a 71 uccisi bilancio degli scontri nell'est

BEIRUT - Sale a 71 uccisi, di cui 9 civili tra cui 5 minori, il bilancio degli scontri armati in corso da una settimana nell'est della Siria tra forze filo-statunitensi e miliziani locali della valle dell'Eufrate. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui nelle ultime ore una calma tesa regna nel distretto di Dhiban, a sud-est di Dayr az-Zor.



Questo è stato l'epicentro delle tensioni, scoppiate lo scorso 29 agosto tra combattenti arabi della coalizione guidata dall'ala locale del Partito dei lavoratori curdi (Pkk), alleato degli Stati Uniti, e loro rivali arabi delle zone delle campagne a est dell'Eufrate.



Il governo americano ha inviato nelle ultime ore due suoi alti emissari nell'area per contribuire a riportare la calma.



Media regionali e siriani danno conto della visita a Qamishli, capoluogo della regione nord-orientale controllata dalla coalizione a guida del Pkk, del sottosegretario aggiunto americano per gli affari del Vicino Oriente, Etan Goldrich, e del generale statunitense, Joel Vowell, comandante della coalizione globale contro l'Isis. I due rappresentanti americani hanno incontrato i vertici dell'ala siriana del Pkk che guida la coalizione curdo-araba impegnata dal 29 agosto nel contenere la rivolta armata di milizie arabe della sponda orientale dell'Eufrate.