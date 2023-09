Marocco: 18 mesi carcere a sopravvissuto incidente in Algeria

RABAT - Smail Nabi, uno dei ragazzi marocchini sopravvissuto all'incidente di martedì scorso al largo della costa algerina - quando guardia coste algerini hanno sparato contro di loro mentre erano su delle moto d'acqua - è stato condannato a 18 mesi di prigione, secondo quanto riferito dalla famiglia. Due ragazzi sono morti sotto i colpi dei guardia coste.



Smail e i suoi amici erano partiti da Saidia in Marocco per una gita con le moto d'acqua. A un certo punto sono finiti nel mirino dei guardia coste algerini, per aver sconfinato nelle acque territoriali algerine. Due ragazzi sono morti mentre Smail è rimasto ferito. Il giovane è stato arrestato e ha subito un processo per direttissima. Ora è detenuto in Algeria.



Il Consiglio nazionale dei diritti, Cndh, l'istituzione marocchina che si occupa di diritti e libertà, mette in guardia sulla "rapidità del giudizio" e chiede che siano offerte al detenuto "tutte le garanzie di un processo giusto e pubblico, alla presenza di osservatori internazionali". In un comunicato inoltre condanna "l'usanza della marina algerina di sparare contro cittadini indifesi, invece di portare loro soccorso e assistenza".