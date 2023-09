Israele: riforma giustizia, in 9 mesi 7 milioni di dimostranti

TEL AVIV - In 35 settimane di incessanti manifestazioni contro la riforma della giustizia intrapresa dal governo Netanyahu hanno preso parte alle proteste complessivamente sette milioni di israeliani, secondo una stima del capo della polizia Yaakov Shabtai. Lo riferisce il sito web di Maariv. La popolazione di Israele è di 9,3 milioni di persone.



Shabtai ha aggiunto che in tutto sono stati schierati sul terreno 70 mila agenti di sicurezza, distribuiti in 4.400 siti di protesta nell'intero territorio nazionale. "Se c'è una cosa di cui vado fiero - ha detto ancora Shabtai -, è che siamo riusciti a mantenere il carattere di una polizia che rimane sopra le parti".