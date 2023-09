(ANSAmed) - TEL AVIV, 01 SET - Un palestinese è stato ucciso oggi dal fuoco di militari israeliani nel corso di una operazione condotta dall'esercito nel villaggio di Akaba (Tubas), nella Cisgiordania settentrionale. Lo riferisce la agenzia di stampa palestinese Wafa secondo cui l'ucciso si chiamava Abdel Rahim Ghannam ed aveva 36 anni.



La radio militare israeliana ha riferito che i soldati sono entrati ad Akaba per catturare diversi ricercati che si erano asserragliati in un edificio. Per indurli alla resa due razzi sono stati sparati contro la casa. Ne è seguito un duro scontro a fuoco durante il quale, ha affermato la radio, "un miliziano è rimasto ucciso". (ANSAmed).





