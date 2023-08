Attacco con camion in Cisgiordania, morto un soldato israeliano

TEL AVIV - Un soldato israeliano è morto e altri tre sono rimasti feriti in un attacco stamani con un camion lanciato contro il check point militare di Maccabim-Reut sulla linea di demarcazione con la Cisgiordania. Lo hanno fatto sapere fonti della sicurezza israeliana secondo cui tra i feriti uno versa in condizioni gravi. L'attacco - secondo le stesse fonti - è stato compiuto da un palestinese che ha lanciato il suo camion contro il posto di controllo e poi ha proseguito. L'uomo, di 41 anni con regolare permesso di lavoro in Israele, è stato raggiunto a un altro check point poco distante ed è stato neutralizzato dalle forze di sicurezza che hanno aperto il fuoco contro di lui.

I media - che citano fonti della polizia - hanno riportato il nome del palestinese: si tratta di Daud Abdel Razak Fayiz del villaggio di Beit Sira, nella zona di Ramallah in Cisgiordania.