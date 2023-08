(ANSAmed) - TEL AVIV, 31 AGO - Quattro militari israeliani (un ufficiale e tre soldati) sono stati feriti la notte scorsa da un ordigno esplosivo detonato al loro passaggio vicino la Tomba di Giuseppe a Nablus in Cisgiordania. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui le ferite riportate dai quattro non sono gravi. I militari erano all'opera, ha aggiunto, per mettere in sicurezza l'ingresso dei fedeli ebrei che si stavano recando in visita al luogo santo.



Alcuni media israeliani hanno riferito che la Jihad islamica palestinese del luogo ha rivendicato l'attacco. Subito dopo sul posto sono avvenuti incidenti tra palestinesi ed esercito israeliano. Fonti mediche, citate dall'agenzia Wafa, hanno detto che durante gli scontri un palestinese è stato ferito da colpi d'arma da fuoco sparati dai soldati. (ANSAmed).





