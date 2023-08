Siria: riapre l'aeroporto di Aleppo dopo il raid israeliano

(ANSAmed) - BEIRUT, 30 AGO - L'aeroporto internazionale di Aleppo, nel nord della Siria, ha riaperto oggi dopo 48 ore di sospensione delle attività a causa dei danni inflitti dall'ultimo raid aereo attribuito all'aviazione israeliana nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Lo riferiscono media siriani che citano l'Autorità per l'aviazione civile siriana.



L'aeroporto era stato danneggiato in una delle sue piste di decollo dall'impatto di uno dei missili sparati dall'aviazione israeliana.



Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, il raid israeliano aveva preso di mira il vicino scalo aereo militare di Nayrab.



In questo aeroporto militare, situato nei pressi dell'aeroporto internazionale di Aleppo, da anni gli Hezbollah libanesi, ostili a Israele, e altre milizie irachene filo-iraniane presenti in Siria gestiscono i depositi di armi e munizioni provenienti dall'Iran e destinati al fronte contro Israele nel sud del Libano e nel Golan siriano. (ANSAmed).





