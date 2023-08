Trovati reperti preziosi da sito archeologico saudita di Al Abla

(ANSAmed) - ROMA, 29 AGO - L'Arabia Saudita ha annunciato scoperte archeologiche "significative" nel sito di Al Abla, un territorio minerario nella regione di Asir. Lo rende noto il quotidiano emiratino The National.



Le scoperte includono serbatoi utilizzati per costruire depositi di acqua piovana nelle case e per l'industria, ha affermato il comitato per il Patrimonio del regno. I serbatoi includevano tetti costruiti per consentire all'acqua piovana di viaggiare attraverso canali rivestiti di gesso o di ceramica per essere immagazzinata fino al momento del bisogno. Anche le pareti e i pavimenti degli edifici rinvenuti nel sito erano rivestiti di gesso, un minerale utilizzato nell'intonaco.



Le scoperte, effettuate durante il settimo anno di scavi archeologici nel sito, evidenziano l'importanza di Al Abla come uno dei più importanti siti minerari antichi nel sud del Paese, ha affermato l'agenzia di stampa ufficiale saudita. Tra i reperti più notevoli figurano piccole fiale di vetro, pezzi di metallo, parti di vasi di bronzo, anelli e perle di avorio e pietre preziose.



Gli archeologi hanno anche scoperto bacini d'acqua di forma ovale con materiale isolante all'interno, nonché stufe in ceramica. Sono stati rinvenuti anche magli, macine e coppie di macine di varie dimensioni e forme, oltre a ceramiche invetriate. (ANSAmed).





