Siria, ondata di proteste nel sud del Paese contro Assad

(ANSAmed) - ROMA, 29 AGO - Proteste e scioperi nelle aree controllate dal governo nel sud della Siria sono stati mostrati in un video condiviso dall'organizzazione di attivisti Suwayda24 dove si vedono diverse centinaia di persone che sventolavano bandiere druse cantando "lunga vita alla Siria e abbasso Bashar al-Assad". Lo riporta il Guardian.



L'ondata di cortei entra oggi nella seconda settimana con i manifestanti che chiedono la rimozione del presidente Bashar al-Assad .



Ieri nella città meridionale di Suwayda le persone scese in piazza hanno chiuso le strade e la circolazione è stata bloccata. La provincia di Suwayda è rimasta sotto il controllo del governo dalla rivolta del 2011 e ospita gran parte della minoranza drusa del Paese.



Il video condiviso dall'organizzazione guidata da attivisti Suwayda24 mostrava diverse centinaia di persone riunite in una piazza centrale che sventolavano bandiere druse e cantavano "lunga vita alla Siria e abbasso Bashar al-Assad". (ANSAmed).





Ottieni il codice embed