Ankara contro Atene, 'non lasciamo morire i migranti in mare'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 29 AGO - La Guardia costiera turca ha respinto le accuse apparse sulla stampa e sui social media greci secondo cui la Turchia "non è intervenuta per salvare migranti irregolari" dopo che ieri quattro bambini sono morti a largo di Lesbo in seguito al naufragio dell'imbarcazione su cui stavano viaggiando, tentando di raggiungere l'isola greca dalla costa turca.



"Le accuse sui media e sui social media greci secondo cui la guardia costiera turca non ha messo in atto un'operazione di salvataggio durante un incidente in cui sono coinvolti migranti morti avvenuto nelle acque territoriali turche a nord est di Lesbo sono completamente infondate", ha fatto sapere la guardia costiera di Ankara, come riporta Sabah.



Ieri, il portavoce della Guardia Costiera di Atene, Nikos Alexiou, citato da Kathimerini, aveva dichiarato che il naufragio sarebbe avvenuto all'interno delle acque territoriali turche, ma la Guardia Costiera di Ankara non avrebbe condotto un'operazione di salvataggio.



Secondo la Turchia, la propria guardia costiera ha invece "immediatamente" avviato un'operazione di soccorso dopo che la Grecia ha fatto sapere che c'erano migranti dispersi in mare ma al momento dell'arrivo le forze di Atene avevano già preso tutti i migranti. "Non c'erano migranti in mare e il personale della guardia costiera greca in quel momento non stava conducendo alcuna operazione di soccorso", ha aggiunto Ankara. (ANSAmed).





