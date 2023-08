Migranti: da Ocean Viking scesa bimba di 7 anni sola

(ANSAmed) - NAPOLI, 28 AGO - Tra i 37 minori non accompagnati che sono arrivati oggi a Napoli a bordo della Ocean Viking c'è anche una bambina di 7 anni. A riferirlo è l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, Luca Trapanese. "La bimba sarà subito collocata in una delle nostre comunità d'accoglienza - spiega Trapanese -. Come amministrazione siamo sempre in prima linea e ci prenderemo cura dei minori non accompagnati che saranno ora collocati prima presso l'Ospedale del Mare e piano piano smistati".



Al molo 21 del porto napoletano, oltre alle forze dell'ordine, alla protezione civile regionale e alla Croce rossa, anche i servizi sociali, i mediatori culturali. "Come Comune - prosegue l'assessore - oltre ad avere affidato a una cooperativa la gestione della presa in carico dei minori non accompagnati, ci siamo anche occupati di mettere a disposizione le toilette chimiche e i pasti per tutti coloro che sono arrivati". (ANSAmed).





Ottieni il codice embed