Grecia: 4 bambini morti in un naufragio al largo di Lesbo

ATENE - Quattro bambini migranti sono morti al largo dell'isola greca di Lesbo nel naufragio di un'imbarcazione affondata nel Mar Egeo. Lo ha dichiarato il portavoce del governo greco Pavlos Marinakis, durante l'incontro giornaliero con la stampa. Tra le vittime del naufragio ci sono un bambino di 8 anni e tre bambine di 14, 8 anni e di 11 mesi. I superstiti invece sono 18.



Il portavoce della Guardia costiera, Nikos Alexiou, citato da Kathimerini, ha dichiarato che il naufragio sarebbe avvenuto all'interno delle acque territoriali turche, ma la Guardia costiera di Ankara non avrebbe condotto un'operazione di salvataggio, quindi una motovedetta greca ha tratto in salvo i migranti, secondo quanto dichiarato. I sopravvissuti sono stati portati nel capoluogo di Lesbo, Mitilene, dove due persone sono state trasferite in ospedale.



Le autorità non hanno ancora reso noto il motivo del naufragio. Nonostante le numerose operazioni di salvataggio da parte delle autorità greche, in questa zona dell'Egeo si verificano di continuo naufragi. Le autorità di Atene sono spesso accusate dai media e dalle Ong di respingere illegalmente i migranti nelle acque turche per limitare il numero di arrivi sul suolo greco.