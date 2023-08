Ue, ricollocati 1.076 migranti dall'Italia, il processo continua

BRUXELLES - La Commissione Europea nota che il meccanismo di solidarietà volontario per la ridistribuzione dei migranti "è attivo" e "contribuisce a migliorare e accelerare il processo di ricollocazione".



"Attualmente (dati al 22 agosto), degli 8.000 impegni presi dagli Stati aderenti, sono state effettuate finora 2.548 ricollocazioni in totale da tutti i Paesi MED5, di cui 1.076 dall'Italia. Un numero significativo di impegni è stato reso disponibile, soprattutto da Germania e Francia: altri trasferimenti sono in programma", nota una portavoce della commissione.