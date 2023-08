Siria: Ong, raid russo su abitazioni civili, almeno 2 uccisi

BEIRUT - E' di almeno due civili uccisi e tre feriti il bilancio di un raid aereo attribuito all'aviazione russa nel nord-ovest della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui l'attacco è avvenuto nel distretto di Ariha, nei pressi di Idlib, capoluogo dell'omonima regione nord-occidentale fuori dal controllo governativo.



L'attacco ha preso di mira una ex stazione di pompaggio d'acqua, da anni adibita a rifugio per famiglie di profughi siriani, riferisce l'Osservatorio, secondo cui si continua da ore a scavare sotto le macerie per tentare di mettere in salvo i membri di un'altra famiglia rimasti sotto i pilastri e le mura della struttura distrutta. Il bilancio dell'attacco aereo russo potrebbe dunque aumentare nel corso delle ore, secondo quanto riferisce l'Osservatorio. Due giorni fa l'aviazione russa aveva ucciso 13 miliziani della coalizione qaidista presente nella regione di Idlib, area sotto influenza militare turca.