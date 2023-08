Youssef, 12 anni, dal Marocco fino alla cima dell'Ararat

RABAT - Da adolescente sportivo ad eroe nazionale. Youssef Tazi, 12 anni, è arrivato in vetta al monte Ararat, in Turchia, a oltre 5mila metri di altitudine. E dopo l'impresa portata a compimento domenica scorsa, è finito sulle pagine di tutti i giornali del suo paese. Accompagnato da papà Omar, Youssef ha impiegato cinque giorni per arrivare su una delle terrazze del mondo. È partito dalla città turca di Dogubayazit, poi pian piano ha scalato il monte al confine con l'Armenia. Ora è suo il record quale primo bambino marocchino a superare la barriera dei 5.000 metri.



"Sono profondamente onorato per lo straordinario risultato ottenuto da mio figlio dodicenne - ha detto Omar Tazi all'agenzia di stampa marocchina Map -. Armato di passione, coraggio e determinazione incrollabile, ha issato con orgoglio la nostra bandiera nazionale in cima alla vetta più alta della Turchia".



Youssef e suo padre hanno intrapreso questa avventura dopo oltre un anno di rigorosi preparativi, seguiti da alpinisti professionisti. Un allenamento con tanto di "controlli medici regolari, una dieta speciale, spinte motivazionali, acclimatazione all'altitudine e allenamento per la forma fisica". Durante il viaggio, Youssef ha documentato la sua ascesa sulle piattaforme dei social media, condividendo la sua avventura con il mondo.