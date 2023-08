(ANSAmed) - BEIRUT, 22 AGO - Due jihadisti sciiti filo-iraniani sono stati uccisi in Siria a seguito di un triplice raid aereo attribuito a Israele e compiuto nei pressi dell'aeroporto internazionale di Damasco, contro depositi di armi degli Hezbollah, il partito armato libanese sostenuto dall'Iran. Lo riferisce l'Ong Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui l'attacco ha preso di mira una serie di installazioni del Partito di Dio vicino agli aeroporti di Damasco e di Kiswa, a sud della capitale siriana.



Si tratta del secondo attacco attribuito a Israele contro i jihadisti sciiti filo-iraniani presenti da più di 10 anni nella Siria martoriata da una guerra intestina e regionale. L'agenzia governativa siriana Sana aveva riferito del ferimento di un militare dell'esercito regolare di Damasco nel raid israeliano.



(ANSAmed).





