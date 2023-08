Shock in Marocco per il presunto 'pedofilo della spiaggia'

RABAT - C'è una sordida storia che scuote in questi giorni il Marocco e che potrebbe far riscrivere il codice penale alla voce "pedofilia". Tutto nasce dal video registrato da una coppia di vacanzieri sulla spiaggia di Oualidia, sulla costa atlantica, a qualche chilometro da Casablanca. C'è un uomo in quel video, un signore di 57 anni che tocca un bambino di nove anni, in pieno giorno oltretutto, e noncurante dei bagnanti, possibili testimoni. Il video postato sui social ha sollevato un'ondata di indignazione. Ne è nata un'inchiesta giudiziaria e in parallelo un'inchiesta giornalistica che ha svelato l'orrore. C'era almeno un'altra denuncia nei confronti dell'indagato, che risulta dirigente di un'associazione sportiva, a Casablanca. Arrestato dalla polizia giudiziaria, l'uomo è in custodia cautelare nel carcere di El Jadida. Una custodia prorogata dal gip che nel frattempo ha raccolto le testimonianze di altri minori e rinviato a giudizio l'uomo per "stupro di minore con l'aggravante della violenza". Il 30 agosto è fissata la prima udienza per questo processo.



Quel giorno, sulla spiaggia, erano i primi giorni di agosto, l'uomo ora indagato non era un semplice turista. Approfittando del proprio incarico nell'associazione sportiva, aveva organizzato una vacanza al mare con 19 ragazzini, tutti minorenni, a cui aveva dato anche un alloggio con il pretesto di trascorrervi dieci giorni di relax. Il bambino finito nel video dei due villeggianti è uno di questi. Nel video tutto è chiaro, la dinamica dei fatti e i volti dei protagonisti; il bambino coinvolto direttamente e gli altri costretti ad essere spettatori. Ora tutto il Marocco grida allo scandalo: il presunto pedofilo ha agito con circospezione, avrebbe usato la copertura dell'associazione sportiva che invece nega di essere mai stata coinvolta, aveva la fiducia di un intero quartiere di Casablanca che affidava i figli a quell'allenatore di calcio "così bravo e premuroso". L'indagato che sui quotidiani è indicato come "il pedofilo della spiaggia", ha tentato di negare ogni addebito, ha sostenuto che i ragazzini appartenessero tutti alla sua famiglia, prima di ritrattare e dichiarare di essere in realtà il presidente di un'associazione che organizza gite collettive per bambini. Solo che non aveva alcun documento per dimostrarlo.



Le associazioni educative e di tutela dell'infanzia di tutto il Marocco si sono coordinate per adire le vie legali, costituendosi parte civile. Si impegnano a seguire il caso per garantire che il colpevole sia punito a norma di legge. Hanno anche lanciato un appello a tutte le componenti della società civile, per organizzare una mobilitazione nazionale contro la pedofilia, chiedono che siano inasprite le pene contro i pedofili, a tutela delle vittime e chiedono al legislatore "di ridefinire giuridicamente la parola stupro, non accontentandosi più di equipararla a un rapporto uomo-donna durante una violenza sessuale. Lo stupro è erroneamente equiparato alla semplice aggressione indecente, negli articoli 484 e 488 del codice penale".