La Geo Barents salva 55 persone in Libia, è diretta a Bari

BARI - Il team di Medici Senza Frontiere (MSF) a bordo della Geo Barents ha da poco concluso il salvataggio di 55 persone, tra loro 2 donne e 43 minori non accompagnati. L'allarme era stato lanciato da Sea Bird, l'aereo di Sea Watch. Durante le operazioni di soccorso, la Geo Barents è stata avvicinata dalla Guardia Costiera Libica che ha intimato all'equipaggio di lasciare l'area. "Si trattava - riferisce il team - della motovedetta numero 662, donata dall'Italia. La motovedetta libica ha continuato per un po' a seguire la Geo Barents, spaventando le persone soccorse a bordo". Le autorità italiane hanno indicato Bari come porto di sbarco.