'Il caldo ci uccide', in Medio Oriente si lavora a 50 gradi

ROMA - Le alte temperature, in molti casi oltre i 50 gradi, ben oltre le medie stagionali sui 30 gradi, stanno rendendo molto difficile mantenere i ritmi di lavoro in Medio Oriente e Nord Africa. Lo rivela una inchiesta di Afp, che sottolinea gli effetti del cambiamento climatico in quella regione del mondo.



"Il caldo ci uccide", afferma un fabbro di Idlib, nel nord-ovest della Siria. "A volte abbiamo 52, 53, 54 gradi. Non è normale. Nessuno può sopportarlo, afferma un rider iracheno che, per proteggersi dal caldo, indossa un passamontagna che gli copre la bocca e il naso. In Tunisia, una donna di 40 anni racconta di avere anticipato la sveglia alle 4 di mattina per lavorare nei campi e percorrere i 7 chilometri che separano la sua casa dal campo dove lavora. A Nassiriyah, nel sud dell'Iraq, c'erano 51 gradi all'inizio della settimana. Nell'Arabia Saudita orientale, le spiagge del Golfo offrono un po' di tregua dal caldo ma per i bagnini le giornate sono lunghe. "Stiamo molto attenti a mantenerci in forma quando lavoriamo nella calda stagione estiva", afferma Amani al-Felfel, che ha lavorato per più di un decennio a Khobar, dove le temperature sono salite fino a 50 gradi.