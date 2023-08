Arabia Saudita conferma la condanna della hostess italiana

ROMA - La hostess italiana arrestata in Arabia Saudita, a quanto si apprende, dovrà restare in carcere fino a novembre. Un tribunale saudita ha confermato oggi in appello la condanna a 6 mesi con l'accusa di detenzione di stupefacenti. Ilaria De Rosa, 24 anni di Resana, in provincia di Treviso, rimarrà in carcere a Gedda. Assistente di volo per la compagnia lituana Avion Express, era stata arrestata il 5 maggio scorso durante una festa in una villa con addosso - secondo l'accusa - una modica quantità di hashish. Un'accusa che la giovane ha sempre respinto e dalla quale era stata scagionata anche dai tre amici che quella sera erano con lei.