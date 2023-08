Record di consumi elettrici in Marocco per il caldo estremo

(ANSAmed) - RABAT, 16 AGO - Record di consumo d'energia in Marocco per il gran caldo di questi giorni. L'11 agosto si è raggiunta la media di 7.310,0 megawatt (fino al picco degli 8.300 della sera), con un aumento dell'8,2% rispetto ai record precedenti, ha indicato in una nota il Ministero della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile del Paese.



I settori vitali dell'economia del Marocco, tra cui il turismo, l'agricoltura e la pesca, sono stati colpiti dagli effetti del cambiamento climatico - secondo la nota ministeriale - portando a un aumento sostanziale della domanda di elettricità. L'aumento delle temperature ha provocato inoltre un aumento delle esigenze di raffreddamento e refrigerazione, nonché una maggiore dipendenza dalle infrastrutture elettriche.



Il sistema elettrico ha tenuto: il picco estremo di domanda serale di 8.300,0 megawatt è stato gestito, con un notevole contributo delle fonti energetiche rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.



Le proiezioni climatiche dipingono un quadro difficile per il Marocco e per la più ampia regione mediterranea. Si prevede che la frequenza dei giorni con temperature superiori a 37°C aumenterà in modo significativo, in particolare in Nord Africa, Spagna meridionale e Turchia e che entro il 2050 raddoppieranno i giorni di caldo estremo. (ANSAmed).





