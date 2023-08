Libano: Banca centrale congela conti del suo ex governatore

BEIRUT - La Banca centrale libanese ha annunciato la decisione di voler congelare i conti correnti dell'ex governatore dello stesso istituto bancario nazionale, Riad Salame, inquisito in Libano e all'estero per illeciti finanziari ma rimasto ai vertici della Banca centrale per ben 30 anni e che ha finito il suo mandato alla fine di luglio. La decisione del vice governatore Wissam Mansuri, dal 1 agosto in carica come governatore ad interim, è stata presa dopo che nei giorni scorsi gli Stati Uniti, il Canada e la Gran Bretagna avevano imposto sanzioni contro Salame e quattro membri del suo più stretto entourage.



Come ricordano i media di Beirut, la Banca centrale libanese è stata sin dalla fine della guerra civile (1975-90) l'entità istituzionale di primo piano nella gestione del potere dei vari esponenti dell'élite politica libanese e dei loro rispettivi sponsor stranieri, tra cui gli stessi Stati Uniti. Commentatori locali sottolineano come per tutti questi anni le cancellerie occidentali, in nome della "stabilità mediorientale", abbiano sempre sostenuto l'operato sia di Salame sia dei leader politico-confessionali libanesi. Le sanzioni occidentali e la più recente decisione della Banca centrale colpiscono anche il fratello dell'ex governatore, Raja, la sua ex assistente Marianne Hoyek, suo figlio Nady, e la sua ex fidanzata Anna Kosakova. Salame, che ha sempre respinto ogni accusa, è inquisito per illeciti finanziari commessi dal 2002 anche in Libano e in cinque paesi europei. Le varie inchieste sono però iniziate dopo lo scoppio della crisi finanziaria libanese tra il 2019 e il 2020.