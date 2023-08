(ANSAmed) - PALERMO, 11 AGO - "A Sfax i tunisini ci hanno detto che non vogliono più gli africani che provengono dai nostri stati. Senza nessun preavviso giovedì scorso ci hanno fatto imbarcare; inizialmente il tempo era buono ma poi sabato le condizioni del mare sono cambiate radicalmente. Le onde ci hanno travolto e fatto affondare la barca. Non so come sia possibile che noi siamo sopravvissuti". Lo ha detto Aisha, diciassettenne sopravvissuta con altri 3 migranti al naufragio dei giorni scorsi vicino a Lampedusa.



Ai microfoni del Tg1 Rai Aisha ha anche detto: "Ora siamo al sicuro. Gli italiani ci hanno salvato dandoci tutto quello di cui avevamo bisogno. Ora mi sento meglio ma sono stata veramente molto male. Ringrazio anche i poliziotti che ci stanno aiutando per ricostruire tutto quello che è successo sin dalla nostra partenza". (ANSAmed).





