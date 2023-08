(ANSAmed) - BEIRUT, 11 AGO - Almeno 23 soldati siriani sono stati uccisi nell'est del Paese in un attacco a un autobus dell'esercito attribuito ai jihadisti dell'Isis: lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani.



Ieri i membri dell'Isis "hanno preso di mira un autobus militare" nella provincia di Deir Ezzor, ha affermato l'Osservatorio, che ha sede nel Regno Unito. Nell'attacco sono morti "23 soldati e più di 10 sono rimasti feriti", alcuni dei quali sono in condizioni critiche, ha aggiunto, sottolineando che "decine di (altri) soldati" risultano dispersi. (ANSAmed).





