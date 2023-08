Migranti: naufragio, secondo superstiti da Libia nessun soccorso

(ANSAmed) - LAMPEDUSA, 9 AGO - Il naufragio, che è costato la vita a 41 migranti, fra cui 3 bambini, è avvenuto al largo tra Lampedusa e la Tunisia, secondo il racconto dei quattro superstiti che dicono di essere rimasti per diverse ore in acqua, almeno fino a quando non sono riusciti ad avvicinarsi e a salire su una barca in ferro, senza motore, verosimilmente abbandonata dopo un trasbordo di migranti. Su quella carretta sono rimasti alla deriva, trasportati dalla corrente - stando alle confuse dichiarazioni dei naufraghi - per circa 4 giorni.



Ad avvistarli e localizzarli ieri è stato l'assetto aereo Frontex che ha fatto scattare i soccorsi. La Capitaneria di porto italiana ha attivato la Guardia costiera libica, perché il natante con i 4 sopravvissuti nel frattempo era finito al largo della Libia, ma nessuno è intervenuto. Le motovedette italiane si sono dunque spostate fino al largo delle acque di Zuwara dove i quattro erano stati soccorsi dalla nave bulk carrier "Rimona" e dove sono stati trasbordati sulla motovedetta Cp327 della Guardia costiera.(ANSAmed).





