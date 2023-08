Migranti: Cri, i quattro superstiti in hotspot a Lampedusa

(ANSAmed) - ROMA, 9 AGO - I quattro migranti arrivati a Lampedusa questa mattina che raccontano di essere sopravvissuti a un naufragio sono all'hotspot di Contrada Imbriacola gestito dalla Croce Rossa Italiana. Sono tre minori da quanto dichiarano, due ragazzi e una ragazza e un uomo adulto provenienti da Guinea e Costa d'Avorio. Lo dice la Cri in una nota.



"I migranti raccontano che sull'imbarcazione che avrebbe fatto naufragio c'erano 45 persone partite giovedì sera da Sfax, a quanto pare persone non in relazione familiare con i sopravvissuti. I quattro superstiti al naufragio si sarebbero salvati con delle camere d'aria e poi raggiungendo un'altra imbarcazione in mare. Al momento le condizioni generali di salute sono buone e vengono assistiti e supportati dagli operatori della Croce Rossa. Verranno poi trasferiti dall'hotspot in altri centri a breve", conclude la nota della Croce Rossa Italiana.(ANSAmed).





