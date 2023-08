Migranti, 335 persone sbarcate in poche ore a Lanzarote

(ANSAmed) - MADRID, 09 AGO - Almeno 335 persone sono state soccorse a partire da ieri pomeriggio al largo di Lanzarote, una delle isole Canarie, dopo aver attraversato in mare la rotta migratoria che parte dalle coste dell'Africa nord-occidentale.



Lo hanno reso noto i servizi d'emergenza spagnoli.



I migranti assistiti sono stati trovati a bordo di sette imbarcazioni di fortuna. Tre sono stati trasportati in ospedale per accertamenti medici.



Stanotte, l'attivista Helena Maleno della ong Caminando Fronteras ha avvisato in un tweet che anche altre imbarcazioni con migranti a bordo potrebbero essere in mare in queste ore per cercare di raggiungere le Canarie.



Un'altra cinquantina di migranti è stata soccorsa nella mattinata di ieri sempre al largo di Lanzarote. (ANSAmed).





